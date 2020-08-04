Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunuslar, cankurtaran ekibine arkadaş oldu
[Fotoğraf: AA]
Edremit ilçesi açıklarında, bot ve jet ski donanımlı cankurtaran ekibine eşlik eden yunuslar kameraya yansıdı.
Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde mavi bayraklı plajların açıklarında bot ile devriye gezen cankurtaran ekipleri, kendilerine eşlik eden yunusları cep telefonu ile görüntüledi.
Görüntülerde, özellikle Altınoluk resif bölgelerinde yoğunlukla görülen yunusların cankurtaran ekiplerinin botunun yanında yarışır gibi yüzdüğü ve dans ettiği anlar kameraya yansıdı.
Edremit Körfezi'nin Akçay, Altınoluk Zeytinli, Ören ve Sarımsaklı ile Erdek ilçesi Ocaklar sahilinde bot ve jet ski ile faaliyet gösteren cankurtaran ekiplerinin her yıl bu aylarda aynı görüntülerle karşılaştığı öğrenildi.
Etiketler: yunus Edremit Körfezi can kurtaranSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 14:20
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