Haber Giriş: Kaynak: İHA
Sele kapılan dananın sürüklenme anı kamerada
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan’ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir boğa, sele kapılarak yüzlerce metre sürüklendi. Boğanın sele kapılması ve sonrasında kurtulması kameraya yansıdı.
Göle ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde iki gün önce etkili olan sağanak sebebiyle bazı besiciler, hayvanlarını otlattıkları meralardan ahırlarına götürmek için dönüşe geçti.
Dönüş yolunda sel nedeniyle debisi yükselen dereden karşıya geçen sürüdeki hayvanlardan biri akıntıya kapıldı.
Akıntıya kapılan dananın yaşadığı zor anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
Sel sularına kapılan dana 300 metre sürüklendikten sonra kıyıya çıkarak kurtuldu.
Etiketler: sel sağanak boğa sela kapıldı ArdahanSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 12:24
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