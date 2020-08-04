Göle ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde iki gün önce etkili olan sağanak sebebiyle bazı besiciler, hayvanlarını otlattıkları meralardan ahırlarına götürmek için dönüşe geçti.

Dönüş yolunda sel nedeniyle debisi yükselen dereden karşıya geçen sürüdeki hayvanlardan biri akıntıya kapıldı.

Akıntıya kapılan dananın yaşadığı zor anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Sel sularına kapılan dana 300 metre sürüklendikten sonra kıyıya çıkarak kurtuldu.