Haber Giriş: Kaynak: AA
Batman'da 11 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Batman'nın Kozluk ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 11 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kozluk Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Bekirhan beldesi, İslambey, Tepecik ve Kavaklı mahalleleri ile Arıkaya, Konaklı, Samanyolu, Koçaklar, köylerindeki 11 hanenin karantinaya alındığı ifade edildi.
Söz konusu adreslere giriş ve çıkışın yasaklandığı ifade edilen açıklamada, başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün önlemlerin sağlandığı kaydedildi.
Etiketler: koronavirüs covid-19 BatmanSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 13:42
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