Kozluk Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Bekirhan beldesi, İslambey, Tepecik ve Kavaklı mahalleleri ile Arıkaya, Konaklı, Samanyolu, Koçaklar, köylerindeki 11 hanenin karantinaya alındığı ifade edildi.

Söz konusu adreslere giriş ve çıkışın yasaklandığı ifade edilen açıklamada, başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün önlemlerin sağlandığı kaydedildi.