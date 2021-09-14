Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekip, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Karaburun açıklarında da Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Çeşme ilçesi açıklarındaki Kara Ada'da düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldıktan sonra adaya çıktıkları belirlenen 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.