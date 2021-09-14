Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 19:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da bir günde 20 yangın
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da bir günde yıldırım düşmesi sonucu 20 yangın çıktı. Ormanlık alanlardaki yangınlar hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü.
Marmaris, Milas, Menteşe, Yatağan, Ula, Köyceğiz ve Kavaklıdere ilçelerinde 20 ayrı noktada, yıldırım düşmesinden kaynaklandığı belirlenen orman yangınları çıktı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopterlerle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçilerince de karadan müdahale edilen yangınlar, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Öte yandan, bölgede yarın da sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği, ekiplerin, ormanlık alanlarda yıldırım düşmesi sonucu çıkabilecek yangınlara karşı hazırlıklı olduğu öğrenildi.
Etiketler: Meteoroloji Muğla Orman Yangını Yangın
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