Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 kişi sınır dışı edilecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu M.T.S.A.R. ve A.W.Z.A.S'nin işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, savcılık kararıyla sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.
Atakum, İlkadım ve Canik ilçesinde 7 Eylül'de düzenlenen operasyonda, Irak ve Suriye'de bulundukları dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan 2 Iraklı gözaltına alınmıştı.
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