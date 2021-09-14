Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 17:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotoğraf: GETTY]
Ankara Valiliği, kentin güney ve batı ilçelerinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kentin güney ve batı ilçelerinde bu geceden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor. Olumsuz durumların oluşmaması için Ankara Valiliği sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun kuzeybatısında görülecek sağanağın, ilimizin güney ve batı ilçelerinde (Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Polatlı, Haymana, Sincan ve Gölbaşı) çarşamba akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) September 14, 2021
Etiketler: Sağanak Hava Durumu
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