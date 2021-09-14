Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 8 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 8 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 8 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Yunanistan
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