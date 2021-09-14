Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 19:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Öğrenci servisi alev alev yandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Çorum'da içerisinde 12 öğrenci bulunan servis minibüsü, seyir halindeyken alev alarak yanmaya başladı. Sürücü tarafından durdurularak öğrencilerin indirildiği araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Mecitözü İlçesi Şeyhler Mahallesi’nde meydana geldi.
Okuldan aldığı 12 öğrenciyi evlerine götürürken Ş.Ç. idaresindeki servis minibüsünden bir anda dumanlar çıkmaya başladı.
Aracın ön kısmından duman çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek öğrencileri hızla indirdikten sonra itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonrası servis minibüsü kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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