Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 13 sığınmacı kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 13 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "KB-4510" botunca düzenlenen operasyonla kurtarıldı.
Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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