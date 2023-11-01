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Türkiye
AA 01.11.2023 19:18

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 113 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ve Dalaman ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botlardaki 113 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 113 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dalaman açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4 lastik bottaki 70 düzensiz göçmeni kurtardı.

Datça açıklarında da düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince 43 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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