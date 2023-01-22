Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terörist yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklandı.
Jandarma ekiplerince dün birinci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü mensubu M.V'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine gönderilen M.V, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Edirne Terörle Mücadele
Son Haberler
- 11:21
- 11:10
- 11:08
- 10:59
- 10:46
Sıradaki Haber
Mersin'de izinsiz kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz