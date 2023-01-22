Yusuf Akgün 6 yaşındayken elektrik direğine tırmanmasıyla kollarını yitirdi. Masasının başına Devlet Bahçeli'nin portre çalışması için geçti.

16 saatlik çalışmayla Bahçeli'nin portresini ortaya çıkardı.

Ağzıyla resim çizmeyi öğrendi

Yusuf Akgün, geçirdiği kazanın ardından kollarını kaybetse de hayal kurmaktan hiç vazgeçmedi. Her geçen gün yeni hedefler belirledi kendine. Ağzıyla resim çizmeyi öğrendi. O resimlerden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aitti.

Akgün, "Devlet Bey benim için bizim bir milli mirasımız. Siyaset bir yana vatan, millet sevgisi beni daha çok etkilemiştir. Bu duygudan esinlenerek kendisine bu hediyeyi hazırladım" dedi.

Bahçeli'den Akgün'e teşekkür telefonu

Kendisine ulaştırılan resim sonrası Bahçeli, bu emeğe kayıtsız kalmadı. Teşekkür için Akgün'ü aradı.

Yusuf Akgün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda çalışıyor. Portresini çizdiği isimler arasında Bakan Murat Kurum da var.

Akgün'ün en büyük isteği kendi gibi resme meraklı engelli bireylere eğitim vermek.

Haber: Ahmet Furkan Arvas

Kamera: Fatih Acar