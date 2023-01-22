Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bıçaklı ve silahlı kavga: 2 ölü, 3 gözaltı
İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi gözaltına alındı.
Kozağaç Mahallesi'nde daha önce husumetli oldukları iddia edilen 2 grup bir kahvehanede karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Uğur Selimler bıçaklanarak, Mustafa Sağolalar ise tabancayla ateş edilerek yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: İzmir
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