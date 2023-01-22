Alkollü olduğu öğrenilen aracın sürücüsü viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Alkollü olduğu öğrenilen sürücüsü ve yanındaki 2 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.