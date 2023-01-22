Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 07:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Alkollü sürücü park halindeki 3 araca çarptı
[Fotograf: İHA]
Pendik'te hafif ticari araç sürücüsü virajı alamayarak park halindeki 3 araca çarptı. Kazada ölü ya da yaralı olmadığı öğrenilirken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Alkollü olduğu öğrenilen aracın sürücüsü viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarptı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Alkollü olduğu öğrenilen sürücüsü ve yanındaki 2 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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