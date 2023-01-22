Paşalar köyünde Rasim Ç'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki 3 katlı ahşap evin çatısına sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ahşap ev, ahır, depo ve traktör zarar gördü.

Yangın sırasında ahşap evde kimsenin olmadığı, ahırdaki hayvanların tahliye edildiği öğrenildi.