Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de izinsiz kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
[AA (Arşiv)]
Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, kazı alanında jeneratör, kazma, kürek ve çekiç ele geçirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahmurlu Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Bölgeyi inceleyen ekipler, 17 metre derinlikte kazı yapan 8 kişiyi suçüstü yakaladı.
Kazı alanında jeneratör, kazma, kürek ve çekiç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: Mersin Kaçak Kazı
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