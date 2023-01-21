Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.
54. Mekanize Tugay Komutanlığı hudut birlikleri, sınır devriyeleri sırasında askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK mensubu M.V'yi yakaladı.
Terörist M.V, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sınır Güvenliği Yunanistan Terör Örgütü PKK/KCK
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