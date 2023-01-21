İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, otoyol üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik şüpheli araç ve kişiler üzerine çalışma başlattı.

T.Ş'nin kullandığı mısır yüklü tır, uygulama noktasında durduruldu. Irak'tan ülkeye giriş yaptığı belirlenen ve sürücüsünün şüpheli tavırlar sergilediği tır, detaylı arama yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi.

Tırda yüklü olan mısır iş makinesi ile boşaltılırken, aracın çeşitli bölümlerine gizlenen, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 283 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Konuyla ilgili sürücü T.Ş. ve yanında yolcu olarak bulunan Y.Ş, 'kaçakçılık' suçundan gözaltına alındı. Ele geçirilen kaçak cep telefonlarına el koyulurken, 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.