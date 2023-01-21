Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 04:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evde oyun oynarken mermi isabet eden genç hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde evde arkadaşlarıyla bilgisayar oyunu oynayan kişi, sokaktan açılan ateşte merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Sarıyer Mahallesi'ndeki bir binanın 2. katındaki evinde arkadaşlarıyla bilgisayarda oyun oynayan yabancı uyruklu Muhammed Mahluf'a, sokaktan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu camdan giren mermi isabet etti.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Mahluf'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Mahluf'un cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: İzmir
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