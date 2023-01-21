Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 01:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Düzce'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Fatih Ö. idaresindeki otomobil, D-100 karayolu Olimpiyat Kavşağı'nda Turgay A. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada Turgay A. ile araçlarda bulunan Nesrin Akyıldız ve Şenay Yılmaz yaralandı. Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası bir müddet ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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