Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 01:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uludağ'da kar kalınlığı 16 santimetreyi geçti
[Fotograf: İHA]
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar kalınlığı 16 santimetreyi aştı. Kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ’a akın etti.
Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da dün akşam saatlerinde yağan kar gece itibarıyla 16 santimetreyi aştı.
Kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ'a akın etti. Kimi kartopu savaşı yaparken, kimi ise poşetleriyle kayak yaptı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışını telefonlarıyla görüntüledi.
Yarıyıl tatiliyle birlikte tatilciler için otelcilerde beklentilerini arttırdı.
Uludağ'a geç gelen yoğun kar yağışının tadını çıkaran vatandaşlar, “Uludağ’da kar yağışı olduğunu duyduk. Hemen oteller bölgesine çıktık. Çok güzel bir görüntü var. İlk kar Kasım ayında yapmıştı fakat beklediğimiz gibi değildi. Çok şükür beklediğimiz yağışa kavuştuk” ifadelerini kullandı.
Etiketler: Bursa Kış Turizmi
Son Haberler
- 01:57
- 02:20
- 00:41
- 00:41
- 00:36
Sıradaki Haber
İznik Gölü'nde mahsur kalan 2 kişiyi jandarma kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz