16 yaşındaki A.K. idaresindeki otomobil, Gaffar Okkan Bulvarı'nda, sürücüsü öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Çapmanın etkisiyle panikleyen sürücü A.K. otomobilini, Mimsin Şirintepe Mahallesi Uyanık Sokağa kadar sürmeye devam etti.

Burada çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Ekipler, sürücünün yanındaki 1 yaşındaki Y.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ve arka koltuktaki A.K. de hastaneye sevk edildi.

Hayatını kaybeden gencin yakınları otomobilin bulunduğu yerde sinir krizi geçirdi.