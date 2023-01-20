36 yaşındaki Ali Osman Gezginç'in kullandığı otomobil, Eskil-Eşmekaya kara yolu Akgöl Kavşağı'nda 29 yaşındaki Mahmut Batur kontrolündeki vince arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Gezginç ile 36 yaşındaki eşi Nazmiye Gezginç olay yerinde hayatını kaybetti, 13 yaşındaki çocukları Mehmet ve 26 günlük Elif Yüsra Gezginç yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Yüsra Gezginç kurtarılamadı.

Gezginç ailesinin, 26 günlük bebeklerini Eskil Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.