Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 22:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da otomobil vince çarptı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve 26 günlük bebekleri öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.
36 yaşındaki Ali Osman Gezginç'in kullandığı otomobil, Eskil-Eşmekaya kara yolu Akgöl Kavşağı'nda 29 yaşındaki Mahmut Batur kontrolündeki vince arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Gezginç ile 36 yaşındaki eşi Nazmiye Gezginç olay yerinde hayatını kaybetti, 13 yaşındaki çocukları Mehmet ve 26 günlük Elif Yüsra Gezginç yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Yüsra Gezginç kurtarılamadı.
Gezginç ailesinin, 26 günlük bebeklerini Eskil Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
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