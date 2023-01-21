Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 02:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yalova’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı
[Fotograf: İHA]
Yalova’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
İl Özel İdaresi trafik ışıklarında Stadyum Caddesi’nden çıkış yapan otomobil ile Şehit Ömer Faydalı Caddesi’nde seyreden otomobil çarpıştı.
Otomobillerde yaralanan 1’i ağır 4 kişi Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: Yalova Trafik Kazası
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