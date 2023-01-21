Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Burdur'un doğusu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Kuzey Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden 5 ila 7 açıklarında 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.