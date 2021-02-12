Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, Edirne'nin İpsala ilçesinde yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişiyi yakaladı.

İpsala İlçe Jandarma Karakoluna götürülen şüphelilerin ikisinin daha önce terör örgütü PKK mensubu olmaktan yargılandığı belirlendi.