Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 10:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelileri yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Edirne'de 2'si terör örgütü şüphelisi 3 kişi yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, Edirne'nin İpsala ilçesinde yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişiyi yakaladı.
İpsala İlçe Jandarma Karakoluna götürülen şüphelilerin ikisinin daha önce terör örgütü PKK mensubu olmaktan yargılandığı belirlendi.
Etiketler: Terörle Mücadele
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