Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 16:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 FETÖ'cü Hudut Kartalları tarafından yakalandı.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: FETÖ Milli Savunma Bakanlığı Sınır Güvenliği
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