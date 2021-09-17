Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı.

Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.