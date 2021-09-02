Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i FETÖ sanığı 4 kişi yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde fiber tekneyle yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan 1 kişi ile kaptan tutuklandı.
Çeşme açıklarında bir fiber teknenin hareket halinde olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ekibi yönlendirildi.
Durdurulan teknedeki bir kaptan ve 3 yolcunun yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları tespit edildi.
Yakalananlardan Zeynel A.'nın FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılamasının devam ettiği belirlendi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden Zeynel A. ile kaptan H.Y. tutuklandı, R.V. ve G.G.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ
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