Çeşme açıklarında bir fiber teknenin hareket halinde olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ekibi yönlendirildi.

Durdurulan teknedeki bir kaptan ve 3 yolcunun yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları tespit edildi.

Yakalananlardan Zeynel A.'nın FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılamasının devam ettiği belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden Zeynel A. ile kaptan H.Y. tutuklandı, R.V. ve G.G.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.