Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan tarafından geri itilen 134 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına geri itilen 134 sığınmacı kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, 3 lastik botla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yunan sahil güvenlik unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği farklı ülkelere mensup sığınmacılardan 35'i Babakale, 52'si Sivrice, 47'si de Arıklı açıklarında tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alındı.
Kıyıya çıkarılan 134 kişi, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.
Etiketler: çanakkale haber düzensiz göçmen çanakkaleSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 11:51
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