Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 10:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yunanistan sınırında 1'i FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu, 7 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi'' denildi.
Etiketler: FETÖ Sınır Güvenliği Yunanistan
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