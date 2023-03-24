Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi'' denildi.