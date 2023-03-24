Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilikte yapılan toplantı Vali Vekili Sıdkı Zehin başkanlığında yapıldı.

Toplantıda genel seçimin huzur ve güven içinde yapılabilmesi için oylama öncesi, günü ve ertesini de kapsayacak şekilde alınması gereken tedbirler konuşuldu.