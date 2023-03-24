Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı
[Fotograf: AA]
Edirne'de, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında 'seçim güvenliği toplantısı' yapıldı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilikte yapılan toplantı Vali Vekili Sıdkı Zehin başkanlığında yapıldı.
Toplantıda genel seçimin huzur ve güven içinde yapılabilmesi için oylama öncesi, günü ve ertesini de kapsayacak şekilde alınması gereken tedbirler konuşuldu.
Etiketler: Edirne Seçim 2023
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