Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de aranan 128 kişi yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]
Eskişehir'de polisin 2-22 mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonda 128 kişi yakalandı. Yakalananlardan 48'i cezaevine gönderildi.
Eskişehir'de Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 2-22 mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, "dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten öldürme, gasp, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan aranan 128 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 48'i tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
Etiketler: Dolandırıcılık Eskişehir Polis Uyuşturucu
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