Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaybolan 33 koyun dronla bulundu
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kaybolan 33 koyun, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde C.H., kaybettiği koyunlarının bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dron kullanarak bölgede arama çalışması yürüttü.
Ekipler, dron görüntüleriyle mahallenin yakınında yerini belirledikleri 33 küçükbaş hayvanı sahibine teslim etti.
Etiketler: Eskişehir
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