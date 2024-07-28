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Türkiye
AA 28.07.2024 09:57

Yunanistan geri itti, 94 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 94 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Yunanistan geri itti, 94 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
[AA (Arşiv)]

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salları içerisindeki 17'si çocuk toplam 66 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 8'i çocuk 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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İzmir Düzensiz Göçmenler Yunanistan Sahil Güvenlik
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