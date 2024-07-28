Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada da sağanak geçişleri devam edecek. Yurdun doğusunda gök gürültülü yağış bekleniyor. İç ve güney bölgelerde ise yağış beklentisi yok. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki günlerin hava durumuna ilişkin şunları kaydetti;

Doğu Karadeniz başta olmak üzere kuzey bölgelerimizde aralıklarla yağış göreceğiz. Bu yağışların özellikle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerindeki kuvvetli olmasını bekliyoruz.

Pazartesi günü için Rize ve Artvin çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklentimiz var. Salı günü için de Marmara'nın kuzey kesimleri, Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak geçişleri göreceğiz.

Ankara'da önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 30-32, İstanbul'da 32-33, İzmir'de ise 36-38 derecelik sıcaklık beklentimiz var.