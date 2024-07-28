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Türkiye
DHA 28.07.2024 09:38

Seyir halinde ters dönen otomobile kamyon çarptı: O anlar kamerada

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda ters dönen otomobile arkasından gelen kamyon çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1’i bebek 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çaykapı Mahallesi mevkiinde Samsun yönüne giden S.Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu yolda terk istikamete döndü. Bu sırada arkasından gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, otomobile çarparak birkaç metre sürükledi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü S.Y., eşi A.Y ve 1 yaşındaki bebekleri O.Y. yaralandı.

İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ardından ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Tır arıza yaptı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu

Öte yandan, kaza yapan araçların yanından geçerken sol şeritte duran tır, bir daha çalışmayınca yoldu uzun araç kuyruğu oluştu. Sürücünün çabalarına rağmen hareket ettirilemeyen tır, kaza yapan kamyon tarafından yolun sağına çekildi. Kapanan yol, araçların kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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