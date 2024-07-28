Seyir halinde ters dönen otomobile kamyon çarptı: O anlar kamerada

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çaykapı Mahallesi mevkiinde Samsun yönüne giden S.Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu yolda terk istikamete döndü. Bu sırada arkasından gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, otomobile çarparak birkaç metre sürükledi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü S.Y., eşi A.Y ve 1 yaşındaki bebekleri O.Y. yaralandı.

İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ardından ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Tır arıza yaptı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu

Öte yandan, kaza yapan araçların yanından geçerken sol şeritte duran tır, bir daha çalışmayınca yoldu uzun araç kuyruğu oluştu. Sürücünün çabalarına rağmen hareket ettirilemeyen tır, kaza yapan kamyon tarafından yolun sağına çekildi. Kapanan yol, araçların kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.