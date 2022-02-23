Sakız Adası ve Karaburun arasında avlanan 2 Türk balıkçı teknesine dün akşam saatlerinde Yunanistan unsurlarınca açılan ateş sonucu yaralanan 51 yaşındaki Yaşar Sözal, Çeşme Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay anını anlatan Sözal, "Babaoğul" isimli tekneyle dün sabah 07.00 sıralarında Çeşme Dalyan'daki balıkçı barınağından denize açıldıklarını, gün boyu avlandıklarını, akşam saatlerinde ağları çektikleri sırada Yunanistan botunu karşılarında gördüklerini söyledi.

Üçü kar maskeli 4 kişilik bot ekibinin kendilerini uyarmadan tekneye içi benzin dolu şişe attığını ve patlatmak için ateş etmeye başladığını ileri süren Sözal, "Ben onu (şişeyi) almaya gittim. İçleri benzin doluydu. Tekneyi yakmaya çalışıyorlardı. (Şişeyi) Almaya çalışırken bana el işaretiyle öleceğimi söylediler" dedi.

"Cihazlarımızı, radarlarımızı da vurdular"

Yunanistan unsurlarının el işaretlerini ilk başta önemsemediğini, şişeyi tekneden atmak için hamle yaptığını anlatan Sözal, ateş açılınca geri döndüğünü kaydetti.

Yaşar Sözal, şöyle konuştu:

"Geri döndüğümde bacağımdan vurulduğumu hissettim. Vincin arkasına yattım, siper aldım. İçerideki diğer balıkçı arkadaşlara 'Ben vuruldum.' dedim. Zaten hepimiz panik halindeydik. Kaptan köşküne girdik ve orada kaldık. Bu sırada kaptan köşküne de ateş ettiler. Cihazlarımızı, radarlarımızı da vurdular. Yarım saat kadar sürdü. Biz savunmasız insanız. Elimizde silahımız yok. Elim kanlı bir şekilde bacağımdan vurulduğumu gösterdim. Gösterdiğim halde tekrar ateş ettiler. Ellerimi kaldırmıştım zaten vuruldum diye."

Kendilerine öldürme amaçlı ateş edildiğini anlatan Sözal, olayın ardından Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye geldiğini ve kendisini hastaneye götürdüklerini kaydetti.

Merminin kemiğine saplandığını, henüz çıkarılmadığını, ilk tedavinin ardından taburcu edildiğini aktaran Sözal, tedavisinin süreceğini sözlerine ekledi.

İki teknede 18 kurşun izi

Öte yandan ateş açılan "Babaoğul" ve "Esila Lia" tekneleri de Foça Balıkçı Barınağına çekildi.

Yapılan incelemede iki teknede toplam 18 kurşun izi tespit edildi.

Benzin dolu şişe atıldığı iddiası

Güverte, camlar ve kaptan köşkünde kurşun izleri görülen "Babaoğlu" teknesinde görev yapan 54 yaşındaki Bahattin Alıkçıoğlu, kendilerine bir bottan kar maskeli kişilerin ateş ettiğini, teknelerine benzin dolu şişe atıldığını ileri sürdü.

Ateş sonucu bir merminin ayağını sıyırdığını, ciddi bir yarasının olmadığını, yanındaki Yaşar Sözal'ın yaralandığını görünce Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım istediklerini belirten Alıkçıoğlu, bu sırada Yunan botunun olay yerinden uzaklaştığını söyledi.