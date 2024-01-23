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Türkiye
İHA 23.01.2024 10:32

Yüksekova'da karla mücadele devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 metreyi geçen karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova'da karla mücadele devam ediyor

Hakkari'de, geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 1 metreyi geçti.

Bunun üzerine Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerince kapalı yolların yeniden açılması için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Batman, Şırnak ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yaparak; ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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