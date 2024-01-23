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Türkiye
DHA 23.01.2024 10:10

Yol verme tartışmasında bacağından vuruldu

Gaziosmanpaşa'da iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri diğerini bacağından silahla vurdu.

Mevlana Mahallesi'nde dün saat 13.20'de iddiaya göre iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

Tartışma sırasında otomobil sürücüsü üzerinde bulunan silahla önce havaya ateş etti. Daha sonra ise hafif ticari aracın şoförünü bacağından vurdu.

Yaşananların ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. 

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