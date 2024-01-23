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Türkiye
AA 23.01.2024 09:54

Ahırkapı'ya demirleyen kargo gemisi konteyner gemisine çarptı

İstanbul'da bir kargo gemisi, Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildiği sırada burada bulunan konteyner gemisine çarptı.

Ahırkapı'ya demirleyen kargo gemisi konteyner gemisine çarptı

İstanbul'da bir kargo gemisinin Ahırkapı Demir Sahası'na demirlediği sırada burada bulunan konteyner gemisine çarpması sonucu gemilerde hasar oluştuğu bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "VOLGO DON 207" isimli 138 metre boyundaki genel kargo gemisinin, Ahırkapı Demir Sahası'na demirlerken, demirli vaziyette bulunan "ASTRID L" isimli 147 metre boyundaki konteyner gemisine çarptığı belirtildi.

"Can kaybı, yaralanma tespit edilmedi"

Bilgi üzerine KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunun ivedilikle bölgeye yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Gemilerde maddi hasar yaşanmış olup, yapılan kontrollerde herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği tespit edilmemiştir." bilgisine yer verildi.

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