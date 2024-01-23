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Türkiye
AA 23.01.2024 10:06

Adana'da baklava kutusunda 4 bin uyuşturucu hap bulundu

Adana'da otomobilde baklava kutusuna gizlenmiş 4 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Adana'da baklava kutusunda 4 bin uyuşturucu hap bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği Ahmet M'yi takibe aldı.

Ekipler, şüphelinin kullandığı otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesinde durdurup narkotik dedektör köpeği "Hulk" ile arama yaptı.

Köpeğin araçtaki bir poşete tepki vermesi üzerine yapılan incelemede poşetteki üç baklava kutusundan birinde 4 bin uyuşturucu hap bulundu.

Bunun üzerine sürücü Ahmet M, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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