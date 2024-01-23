Karlıova'da 500 kamyon kar ilçe dışına atıldı

Bin 940 rakımlı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, ekiplerin karla mücadelesi sürüyor. İki hafta önce başlayan ve belirli aralıklarla devam eden kar yağışıyla beraber, Karlıova Belediyesi ekipleri de yoğun bir çalışma başlattı.

İlçenin merkez mahalleleri, sokaklar ve ana caddelerinde karları iş makineleriyle toplayan ekipler, kamyonlara yükleme yaparak ilçe dışına taşıma yapıyor.

Günde ortalama 40 kamyon karı ilçe dışına taşıdıklarını aktaran belediye görevlilerinden Metin Bingöl, iki hafta içinde yaklaşık 500 kamyon kar attıklarını söyledi.

Bingöl, "Yaklaşık 2-3 haftadır kar yağışı var. Son bir haftadır ise yoğun bir kar yağışı var. Temizliğe devam ediyoruz. Günde ortalama 40 kamyon kar taşıyoruz ilçe dışına. Şimdiye kadar 500 kamyona yakın kar taşıdık. Belediye ekipleri olarak kar taşıma çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Bingöl, belediye ekipleri olarak kış sonuna kadar çalışmalara devam edeceklerini söyledi.