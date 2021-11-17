Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yük treninin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yük treninin raylardan geçmeye çalışan motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Malatya-Adana seferini yapan D.K.Ş. idaresindeki E68040 sefer sayılı yük treni, Tecirli köyü yakınlarında raylardan geçmeye çalışan 60 yaşındaki Hayrettin Tık Kıyak'ın kullandığı plakasız motosiklete çarptı.
[Fotoğraf: AA]
Kazada, Kıyak hayatını kaybederken motosiklette bulunan Nizam Kurmaz ise ağır yaralandı.
Kurmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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