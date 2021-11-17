Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak maytap imalathanesine baskın
[Fotoğraf: Arşiv]
Konya'nın Kulu ilçesinde kaçak maytap üretimi yapıldığı belirlenen iş yerine yapılan baskında 1 kişi gözaltına alındı.
Gelen bir ihbarı değerlendiren Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince apartman altındaki bir iş yerinde izinsiz maytap üretimi yapıldığı tespit edildi.
15 koli üretilmiş maytap bulundu
Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 15 koli üretilmiş maytap, üretimde kullanılan hammadde ve malzemeler ele geçirdi.
İzinsiz ve ruhsatsız imalat yapan iş yeri faaliyetten menedilerek mühürlendi.
R.E. "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Konya
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