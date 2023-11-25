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Türkiye
AA 25.11.2023 13:01

Yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan fırtına uyarısı üzerine uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda yük gemisi Sinop'un doğal limanına sığındı.

Yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı
[Fotograf: AA]

Kentte etkili olması beklenen fırtına öncesi uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerin yanı sıra balıkçıklar da denizde açılmayarak balıkçı barınaklarında beklemeye başladı.

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı tahmin edilen fırtına nedeniyle rüzgarın hızının saatte 75 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar, Gerze ilçesi genelinde etkili oldu. Rüzgar sebebiyle iki ağaç yola devrildi. Belediye ekipleri devrilen ağaçları bulundukları yerden kaldırdı.

Sinop Valiliği ise yaptığı açıklamada vatandaşların fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati olmalarını istedi.

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