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Türkiye
İHA 25.11.2023 12:45

Kocaeli'de fırtına nedeniyle 7 balıkçı teknesi battı

İzmit Körfezi'nde şiddetli fırtına nedeniyle dalgaların 2 metreyi aştığı görülürken, 7 balıkçı teknesi alabora oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kocaeli’de şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Şiddetli fırtına sebebiyle denizdeki dalgaların boyu 2 metreyi aşarken, sahil bandının bir bölümü su ile doldu. 7 tekne fırtınaya dayanamayarak batarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. 

Kocaeli'de fırtına nedeniyle 7 balıkçı teknesi battı

Vatandaşlar, "Şu anda 7 tane teknenin battığı biliniyor. Korunaklarımız, mendireklerimiz yok, her fırtınada sorun yaşıyoruz. Geçen fırtınada yine 7 tekne gitti. Her hafta 7 tekne mi vereceğiz? Vatandaşlarımızın emeklerine yazık. Bir an önce mendireklerimizin yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kocaeli'de fırtına nedeniyle 7 balıkçı teknesi battı

Kocaeli Valiliği uyardı

Kocaeli Valiliği'nden fırtına dolayısıyla yapılan açıklamada,  "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği, pazar günü sabah ilk saatlerinden itibaren etkisini artırarak batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) ve yer yer tam fırtına (100 kilometre/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba, doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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