Kara yolunda tartışan iki kişi, hafif ticari araçların çarpması sonucu öldü

Alınan bilgiye göre, gece 01.00 sıralarında İ.S (45), kullandığı pikabı, birlikte yaşadığı G.H (31) ile tartışması nedeniyle Ulamış Kavşağı yakınında yol kenarında durdurdu.

İkili, araçtan inerek kara yolu üzerinde tartışmaya devam ettikleri sırada aynı istikamette seyreden M.D. yönetimindeki araç, G.H'ye çarptı.

Yola savrulan kadına müdahale eden İ.S ile yerde yatan kadına, S.Ç'nin kullandığı 35 HVB 44 plakalı hafif ticari araç da çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücüler, ifadeleri alınmak üzere Seferihisar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

İ.S ve G.H'nin birlikte yaşadıkları ve bir çocuklarının olduğu öğrenildi.