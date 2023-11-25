Sağanak Yağışlı 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.11.2023 11:59

Kocaeli'de vapur seferleri iptal edildi

Kocaeli'de vapur seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Kocaeli'de vapur seferleri iptal edildi
[Fotograf: AA]

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılacak tüm deniz ulaşım seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan belediye ekipleri, kentte geçen hafta yaşanan sağanak ve şiddetli rüzgardan etkilenen noktalarda bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Hasar alan noktaları tek tek belirleyerek çalışma yürüten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırılan ağaç dallarını, deniz kenarlarına vuran çöpleri temizledi.

Ayrıca ekipler, atölyelerde müdahale edilmesi gereken malzemeleri de kamyonlarla alarak, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Kentte genelinde bugün ve yarın fırtına etkili olması bekleniyor.

ETİKETLER
Kocaeli Fırtına
Sıradaki Haber
Tarihi cami restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:25
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
12:18
Cevdet Yılmaz, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'ı kabul etti
12:03
Bilecik'te yaşanan köpek katliamıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi
11:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helal belgelendirmedeki ihtilafları ortadan kaldıralım
12:01
İsrail'in teröre destekle suçladığı Belçika Başbakanı'ndan Netanyahu'ya yanıt
12:00
En doğal ekmekler kadınlardan
Bingöl'ün Hesarek Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
Bingöl'ün Hesarek Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helal belgelendirmedeki ihtilafları ortadan kaldıralım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helal belgelendirmedeki ihtilafları ortadan kaldıralım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ