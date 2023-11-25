Tarihi cami restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı

1 Milyon 300 bin TL bedel ile ihale edilen tarihi Sahil Camii'nin restorasyon çalışmaları, 9 aylık sürecin sonrasında tamamlandı.

Restorasyon kapsamında cami çelik konstrüksiyon ile desteklenerek deforme olan iç ve dış ahşap malzemelerin aslına uygun şekilde değiştirildi. Ayrıca mihrap, minber, vaaz kürsüsü, tavan göbeği ve müezzin mahfilinde ağırlıklı bulunan işlemeli ahşap motiflerin korunarak, raspa, temizleme ve ahşap koruyucu boyandı. Çatı örtüsünün tamamen yenilendiği caminin, tarihi ahşap dokusuna uygun kiremit yapılarak, çevre düzenlemesi yapıldı, halıları yenilenerek, klima ünitesiyle ısıtma soğutma sağlandı.

Cami dışının dekoratif led armatürlerle aydınlatılırken, cami içi elektrik tesisatının yanmaz kablolarla değiştirilerek avizeleri ve ses sistemi de yenilendi. Restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi cami yeniden ibadete açılışı dolayısıyla açılış programı düzenlendi.

Programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı, Genel Sekreter Yardımcı Yunus Emre Ayar ve il protokol üyeleri ile çok sayıda köy halkı katılım sağladı.

Açılış programında konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş “Çokça yer değişmiş ve çokça cemaat görmüş bir cami. Hamdolsun restorasyon çalışmalarının ardından bir tarihi ana daha burada şahitlik ediyoruz. Bu camide, yüz yılı aşkın anlını secdeye koymuşlar arasına ismimizi yazdıracağız. Caminin 150 yıllık tarihine katılmış olma fırsatı elde etmiş edeceğiz. Çalışmalara emek veren arkadaşlardan Allah razı olsun” dedi.

Cami, kurdele töreni ile yeniden ibadete açıldı. Kalkandere Hüseyin Hoca Köyü Sahil Camii olarak bilinen yapı, 19. Yüzyılın ortalarında Trabzon'un Of ilçesinin Keler köyünde dönemin ahşap oyma ustalarının maharetli elleriyle yöredeki kestane ağaçlarından yapıldı.

2004 yılında Kültür Varlığı olarak tescil edilen ahşap cami, 2011 yılında ise şu anki yerine konuşlandırıldı. 1834 yılında yapılan cami, geleneksel ahşap mimarisinin en güzel örneklerinden çantı tekniği adı verilen çivi kullanılmadan, birbirine geçme ahşap işçiliği ile 10x9,5 metre ebatlarında kare biçiminde olan taş temel kaideye oturtulmuş halde bulunuyor.